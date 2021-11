Un nouveau Diable Rouge cité à Newcastle !

Newcastle United va faire feu de tout bois cet hiver pour se renforcer et quitter la zone rouge. Après Hazard, un autre Diable Rouge a été cité chez les nouveaux riches du football anglais.

On le sait : Newcastle United va se renforcer cet hiver, mais voudra le faire avec des joueurs connaissant parfaitement le championnat. Il faudra en effet un impact immédiat pour tirer les Magpies de la zone rouge et éviter à tout prix la relégation du club le plus riche du monde. D'après le Northern Echo, la nouvelle cible offensive des Saoudiens serait Divock Origi.

Un nom peu surprenant compte tenu du fait qu'Origi est peu utilisé depuis plusieurs saisons à Liverpool, mais conserve une belle cote et réussit toujours à tirer son épingle du jeu en marquant des buts importants ou spectaculaires lorsqu'il reçoit sa chance. Problème : cet hiver, Liverpool perdra Mohamed Salah et Sadio Mané pour plusieurs matchs de sélection, et Origi sera alors en première ligne. Malgré deux apparitions jusqu'ici avec les Reds, le Diable Rouge pourrait encore croire en sa chance ...