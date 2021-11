Genk : les absents du duel contre Zagreb

Le club limbourgeois devra faire sans certains joueurs et...certains dirigeants.

Ce jeudi, le Racing Genk se déplacera en Croatie afin de défier le Dinamo Zagreb en Europa League. Troisièmes de leur groupe avec 4 points, les Limbourgeois se devront de gagner cette confrontation s'ils veulent avoir leur sort entre les mains lors de la dernière journée et atteindre le tour suivant.

Une mission périlleuse pour le Racing, dans une phase compliquée actuellement en championnat avec seulement 4 points sur 15, face à un adversaire contre qu'il s'était incliné 0-3 à l'aller. D'autant plus qu'il faudra faire sans Carlos Cuesta et Daniel Munoz, mais avec Simen Juklerod, comme l'a annoncé le site du club. Het Laaste Nieuws nous apprend qu'également le président Peter Croonen et le directeur sportif Dimitri de Condé ne feront pas le déplacement, tous deux en quarantaine.

Seulement 400 supporters se déplaceront jeudi pour encourager leur équipe au stade Maksimir...