Bientôt un nouveau stade pour l'Union Saint Gilloise ? : "il va falloir déménager"

Ce serait, selon le bourgmestre de Saint-Gilles, la meilleure solution.

Depuis la remontée en D1A de l'Union Saint-Gilloise et sa folle série qui la voit caracoler en tête de la Pro League, l'antre du club bruxellois, l'iconique stade Joseph Marien, attire de plus en plus de curieux à chaque rencontre.

Selon le bourgmestre de Saint-Gilles, Charles Picqué, c'est justement l'affluence du stade qui justifierait un nouvel emplacement.

"Il y a des projets pour permettre d’accueillir plus de supporters à l’avenir. Beaucoup ont la nostalgie de ce stade Marien mais la capacité ne correspond pas à l’ambition des investisseurs. Et si on veut garder ces investisseurs, il va falloir déménager. Il faudra à mon sens garder le stade Marien pour des activités annexes du club comme la formation, l’organisation de matches amicaux…“, a-il- expliqué pour BX1.

Trois solutions avaient déjà été envisagées : l'agrandissement du stade actuel, un retour au stade Roi Baudouin (comme il y a 3 ans lors de la rénovation du stade Marien) ou la construction d'une nouvelle enceinte en terres bruxelloises.

Le bourgmestre privilègierait la 3e option : “Il y a un projet avec un terrain qui se trouve à la frontière de la Région bruxelloise, un peu plus loin que l’usine Audi Forest. “C’est en tout cas le projet qui est le mieux préparé. Il y a déjà eu des plans et une promesse d’investissement des repreneurs du club".