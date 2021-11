Le Barça et l'Atletico en danger: à qui les cinq derniers tickets pour les huitièmes de finale de la C1?

À l'issue de la cinquième journée de la phase de poules de Ligue des Champions, il reste pas mal de suspense et cinq billets à attribuer pour les huitièmes de finale. Le point, groupe par groupe.

De nombreux groupes ont pourtant déjà livré leurs principaux verdicts. Dans le groupe C, il n'y aura plus le moindre enjeu pour la dernière journée. L'Ajax et le Sporting seront à l'affiche des huitièmes de finale, le Borussia Dortmund est reversé en Europa League.

Dans le groupe A, les jeux sont faits pour la C1: City et le PSG sont qualifiés pour les huitièmes de finale, Leipzig et Bruges se disputeront à distance la troisième place.

Dans le groupe D, le dernier enjeu sera la première place, qui se jouera lors du choc entre le Real et l'Inter à Madrid. Le Sheriff poursuivra sa route en C3. Tandis que dans le Groupe H, ce sont la Juventus et Chelsea qui poursuivent leur route, le Zenit verra l'Europa League après l'hiver.

Groupe B: à trois pour un ticket

Liverpool survole le Groupe B avec un bilan de 15 points sur 15, mais le suspense sera entier début décembre puisque Porto (5 points), l'Atletico (4 points) et le Milan AC (4) rêvent encore des huitièmes de finale. Les Rossoneri recevront Liverpool, tandis que Porto et l'Atletico croiseront le fer au Portugal.

Groupe E: le Barça en danger

Comme Liverpool, le Bayern a tout gagné jusqu'ici et déjà assuré son statut de tête de série pour les huitièmes de finale. Mais l'autre gros morceau de la poule E est en danger. Incapable de s'imposer contre Benfica, le Barça devra gagner en Allemagne pour être assuré de sa qualification pour les huitièmes de finale. En cas de partage ou de défaite sur la pelouse du Bayern, les Blaugrana seront à la merci de Benfica. Jan Vertonghen et ses équipiers rafleront en effet la deuxième place en cas de succès lors de la dernière journée contre le Dynamo Kiev et de défaite ou de partage de Barcelone à Munich.

Groupe F: une 'finale' entre l'Atalanta et Villarreal

Derrière Manchester United, deux clubs peuvent encore espérer poursuivre l'aventure en C1 dans la poule F. Ce sont Villarreal et l'Atalanta, qui s'affronteront lors de la dernière journée, à Bergame. Avec un avantage pour les Espagnols qui pourront se contenter d'un partage pour sécuriser leur deuxième place actuelle.

Groupe G: tout est encore possible

La poule G est, de loin, la plus indécise de cette campagne de Ligue des Champions. Les quatre équipes se tiennent en trois points et peuvent donc toutes rêver des huitièmes de finale. Avec un avantage pour le LOSC (8 points), leader, qui sera qualifié en cas de partage à Wolfsburg (5 points). L'autre duel opposera le Red Bull Salzbourg (7 points) au FC Séville (6 points). Troisièmes et quatrièmes du groupe, les Allemands et les Espagnols conservent leur sort entre les mains: en cas de victoire, ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale.