Les Red Flames veulent un 6/6 pour rebondir et ça commence ce soir

Pas d'autre option ce soir que la victoire pour les Red Flames et ça ne devrait pas poser de problème face à une modeste Arménie.

Plus qu'une victoire, ce dont ont besoin les Red Flames d'Ives Serneels ce jeudi soir, c'est d'un bon bol de confiance. Après avoir gagné deux fois 7-0 face au Kosovo et l'Albanie, la Belgique a en effet reçu une correction en Norvège (4-0), pour sa première défaite lors de cette campagne. Le message est clair : sauf faux-pas norvégien, c'est la seconde place qu'il faudra viser, et le rival pour ce ticket en barrages sera la Pologne, qui vient à Louvain mardi prochain.

Avant ce duel crucial, il ne faudra pas relâcher sa concentration face à l'Arménie. La lanterne rouge du groupe n'a pris aucun point, marqué aucun but et en a encaissé 17 en 4 rencontres. Ce n'est pas méprisant de le dire : l'objectif doit être de dérouler pour faire le plein de bonnes ondes. Justien Odeurs, de retour, ne devrait pas avoir trop de travail. Et si les Flames se trouent ce soir, le Mondial 2023 s'éloignera déjà ...