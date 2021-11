Lens lâche des plumes, l'Athletic Bilbao s'arrache

Deux matchs spectaculaires et indécis, mais sans vainqueurs pour ouvrir le programme du week-end en Ligue 1 et en Ligue 2.

En France, le Racing Club de Lens pouvait s'installer à la deuxième place en cas de succès, mais les Nordistes sont tombés sur de solides Angevins.

Autre bonne surprise du début de saison, le SCO Angers avait ouvert le score grâce à Boufal juste avant la pause et a répondu aux buts de Katuka et Sotoca via Thomas à 20 minutes du terme. Les deux équipes partagent l'enjeu (2-2). Au classement, Lens pointe à la quatrième place avec 25 points, mais pourrait être dépassé par Marseille (23), Angers est sixième avec 22 unités.

Bilbao accroché par Grenade

En Espagne, l'Athletic Bilbao n'a pu faire mieux qu'un partage, à domicile, contre Grenade. Les Basques avaient rapidement ouvert le score, grâce à Garcia, mais Machis et Molina avaient permis à Grenade de rentrer au vestiaire avec l'avantage et c'est finalement via un autobut que l'Athletic Bilbao que l'Atletico est revenu dans la rencontre (2-2).

L'Atheltic manque l'occasion de se rapprocher du top 6 et reste coincé à la huitième place, avec le même nombre de points que le Barça, Grenade est 16e avec seulement un point d'avance sur le premier relégable, Elche.