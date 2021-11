Romelu Lukaku à nouveau sur le banc contre Man U?

Pour Thomas Tuchel, "il y a très peu de chance que Romelu Lukaku débute dimanche".

De retour de blessure, Romelu Lukaku avait observé, depuis le banc des remplaçants, ses équipiers étriller la Juventus, mardi soir en Ligue des Champions. Il devrait à nouveau prendre place sur le banc ce dimanche, pour la réception de son ancien club, Manchester United.

C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Thomas Tuchel en conférence de presse. "Romelu s'entraîne normalement et, si vous lui demandez, comme n'importe quel joueur, il vous dira qu'il est prêt à jouer. Mais il y a une différence entre s'entraîner et jouer."

Et le coach des Blues ne veut pas précipiter le retour de son buteur. "Il y a peu de chances pour qu'il débute. On ne sait pas ce qui peut se passer durant la rencontre et on doit trouver le bon équilibre entre donner du temps de jeu et être compétitif pendant 90 minutes avec les joueurs qui commencent", a-t-il insisté.