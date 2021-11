Ballon d'Or féminin : qui pour remporter la troisième édition ?

Comme chez les hommes, trois noms se dégagent pour remporter le 3e Ballon d'Or féminin de l'histoire.

Depuis de nombreux jours, les projecteurs sont braqués sur les grands favoris pour le Ballon d'Or masculin. Cependant, un autre trophée important sera décerné ce soir : le Ballon d'Or féminin. Lancé en 2018 et remporté par la Norvégienne Ada Hegerberg, le nouveau trophée en est à sa troisième édition. Mais quelles sont les favorites pour succéder à l'Americaine Megan Rapinoe ?

L'élue annoncée est Espagnole

Comme pour la version masculine, trois favorites se dégagent pour le titre du BO féminin, à commencer par l'Espagnole Alexia Putellas. Reputée pour ses qualités techniques, la milieu offensive de 27 ans a été la grande artisane du magnifique triplé Championnat-Coupe-LDC du FC Barcelone avec pas moins de 25 buts inscrits. Elle a récemment été récompensée pour sa très belle saison en remportant le titre de Meilleure Joueuse UEFA de la saison. Un sacre prestigieux qui n'avait jamais été remporté par une Espagnole.

Arrivée en 2012 chez les Blaugranas, la joueuse possède un très beau palmarès : en plus de la Ligue des Champions, elle a remporté cinq Liga ainsi que six Coupes d'Espagne avec le club catalan.

© photonews

Deux outsideuses pour créer la surprise ?

Même si Putellas est la grande favorite, deux autres joueuses se dégagent pour compléter le podium. Tout d'abord, il y a Samantha Kerr. La capitaine de l'équipe nationale australienne fait partie depuis un certain temps des stars du football féminin. Après des aventures en Australie et aux Etats-Unis, l'attaquante a découvert le football européen en 2019 en signant du côté de Chelsea. Résultat : 39 buts en 47 rencontres et deux doublés Championnat-Coupe. Kerr a parfaitement réussi son adaptation sur le vieux continent et aurait même pu réaliser un triplé Coupe-Championnat-LDC si elle n'avait pas échoué en finale contre... Barcelone.

Pour terminer, c'est l'attaquante d'Arsenal Vivienne Miedema qui complète le trio de favorites. La Néerlandaise, qui a récemment remporté le titre BBC de la meilleure joueuse du championnat anglais, empile les records chez les Gunners, elle qui marque comme elle respire. Depuis son arrivée en Angleterre, elle totalise déjà 71 buts en 75 matches dans le championnat anglais sans pour autant remporter de récompenses collectives, ce qui aura sans doute son importance dans le choix final pour le titre de BO.