Menacé à la Roma, José Mourinho pourrait revenir en Angleterre

Après une deuxième défaite consécutive et neuf points de retard sur le top 4, José Mourinho est sous le feu des critiques en Italie. Il pourrait d'ailleurs revenir en Angleterre, et remplacer un entraineur lui aussi sur la sellette.

Les critiques vont bon train en Italie après la nouvelle défaite de la Roma sur sa pelouse face à l'Inter, 0-3. Avec désormais neuf unités de retard sur la quatrième place, les hommes de José Mourinho ne semblent pas en mesure d'accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions, ce qui était pourtant l'objectif en début de saison.

L'entraineur portugais est donc sous le feu des critiques, et le Sun rapporte que José Mourinho pourrait bientôt revenir en Angleterre, et remplacer un autre entraineur également sur la sellette, en la personne de Raphael Benitez. Lui aussi vivement critiqué, les choses ne se sont pas arrangées depuis la débâcle subie dans le derby de la Mersey. Même s'il n'est pas encore sur un siège éjectable, Benitez se doit désormais d'engranger des points, et vite, car la direction réfléchirait déjà à son successeur, et José Mourinho semble taper dans l'oeil des dirigeants.