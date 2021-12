Yannick Carrasco de retour pour le déplacement à Porto

Victime d'une légère alerte musculaire la semaine dernière à l'entraînement, Yannick Carrasco n'avait pas participé à la rencontre du week-end dernier contre Majorque en Liga. Il est de retour dans la sélection de l'Atletico pour le match à Porto de ce mardi.

Un déplacement crucial pour les Colchoneros, qui pointent à la quatrième place de leur groupe. Pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Carrasco et ses équipiers doivent s'imposer au Portugal et espérer que le Milan AC ne s'impose pas contre Liverpool.

Our team for the Battle of Porto. pic.twitter.com/YRu9rYj5Wj