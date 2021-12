Théo Bongonda n'a pas peur d'un changement de style : "Si nous pouvons obtenir des résultats avec plus de discipline, alors je signe"

Après sept matchs consécutifs sans victoire, le Racing Genk doit à nouveau faire face à un match capital ce jeudi. Contre le Rapid Vienne, le vainqueur de la Coupe doit s'assurer d'un hiver européen après la nouvelle année, de préférence en Europa League.

Théo Bongonda abordait la confrontation avec les Autrichiens avec confiance, malgré la mauvaise série. "Le fait qu'ils aient fini en Europa League signifie que le Rapid Vienne est une équipe forte. Mais nous le sommes aussi. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Il n'y a pas d'excuses, nous devons gagner. Nous pouvons faire une belle avancée pour le club ce jeudi", a expliqué l'ailier en conférence de presse.

Les joueurs de Genk ont rencontré mercredi matin Bernd Storck, qui succède à John van den Brom, limogé. L'Allemand a immédiatement pris le temps d'entamer des discussions avec ses joueurs. "Il a parlé de sa philosophie et nous avons également parlé brièvement en privé. Il est encore très tôt pour dresser un portrait de lui, mais les premières impressions sont très positives."

Storck est connu pour être quelqu'un qui valorise la discipline. Alors que Van den Brom donne plus de liberté à son équipe, Storck reste très discret. "Discipline" ? C'est toujours nécessaire, bien que je ne pense pas que ce soit notre problème. Ce dont nous avons besoin, ce sont des victoires. Et si nous pouvons le faire avec plus de discipline, alors je dis oui", a expliqué l'ancien joueur de Zulte Waregem.

Congo

Récemment, il a été suggéré que Théo Bongonda est courtisé par l'équipe nationale congolaise. L'ailier de Genk a laissé la porte entrouverte. "Écoutez, mon père est congolais et ma mère est belge. Je me sens donc aussi bien congolais que belge. J'ai également entendu les rumeurs, mais il n'y a jamais eu de contact. Pour l'instant, je me concentre sur Genk."