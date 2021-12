Joan Laporta dresse un constat lucide : "Nous devons ramer ensemble dans la même direction"

Le FC Barcelone n'y est pas parvenu. Alors qu'ils avaient leur destin entre leurs mains, les Barcelonais se sont inclinés 3-0 sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir lors de la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions.

Benfica s’est imposé face au Dynamo Kiev, s’emparant de la deuxième place du groupe. Le Barça termine à la troisième position et file en Europa League.

Joan Laporta a tenu un discours lucide à l’issue de la rencontre. "Maintenant plus que jamais, nous devons ramer ensemble dans la même direction", a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS. "Les joueurs ont essayé, mais ce n'était pas possible. Nous sommes tristes, mais nous devons aller de l'avant pour inverser cette situation", a souligné le président du FC Barcelone.