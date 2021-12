🎥 Un but et un assist: Largie Ramazani régale en D2 espagnole

Le jeune Belge enchaĂźne en D2 espagnole.

Bien parti pour assurer son retour en Liga, Almeria a confirmé samedi soir en dominant largement Saragosse, dans le cadre de la 20e journée de D2 espagnole (3-0). Une victoire à laquelle a contribué Largie Ramazani.

Monté à la 63e minute, le jeune ailier belge a d'abord servi Alejandro Pozo sur le deuxième but d'Almeria, avant d'inscrire le troisième. Il porte son total à cinq buts et un assist en championnat cette saison. Et Almeria s'envole en tête du championnat, avec neuf points d'avance sur son premier poursuivant, Eibar, accroché par Malaga (2-2).