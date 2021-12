Le Betis corrige la Sociedad et conforte sa place sur le podium

Le Betis confirme son excellent début de saison.

Avant le derby madrilène de dimanche soir (coup d'envoi 21h), un autre duel de haut de tableau était au programme du début de soirée en Espagne, entre le Betis Seville, troisième, et la Real Sociedad, cinquième.

Et il n'y a pas eu photo! Adnan Januzaj, qui est monté au jeu en seconde période, et ses équipiers se sont fait corriger par des Sévillans en pleine bourre. Un doublé d'Alex Moreno et des buts de Juanmi et de Nabil Fekir offrent une plantureuse victoire au Betis (4-0).

Et les Verdiblancos en profitent pour assurer leur place sur le podium de la Liga: le Betis est troisième avec un point de moins que Séville deuxième et quatre de plus que l'Atletico et que la Real Sociedad qui reste coincée à la cinquième place.