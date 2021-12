Dani Alves impatient de rejouer sous les couleurs du Barça

Le FC Barcelone se rend en Arabie Saoudite pour disputer, ce mardi à 18 heures, la Maradona Cup face à Boca Juniors

Dani Alves fera donc sa première apparition dans le groupe du Barça depuis son retour en Catalogne: "Le moment est venu : le défi le plus important de ma carrière. C'est pourquoi je suis ici et je vais essayer de faire de mon mieux pour ce club. Jouer pour moi est spécial, où que ce soit. Pouvoir participer à un hommage à un joueur comme Maradona est très spécial. On dit depuis des années que je suis dans les derniers moments de ma carrière. Je vais le faire de la meilleure façon possible: cela fait longtemps que j'attends de revenir au Barça. Je suis sur un nuage."

Un retour qui devrait en tout cas être suivi de près.