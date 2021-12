Promu et champion : c'est arrivé en Amérique du Sud ce week-end !

Le championnat de Belgique est pour l'instant survolé par l'Union Saint-Gilloise, promue. Le titre est encore loin et personne n'en parle, d'autant plus dans un format avec playoffs. En Bolivie, cependant, l'Independiente Petrolero a réussi l'improbable exploit !

Le Clube Independiente Petrolero a réussi un exploit ce week-end en Bolivie : lors de la toute dernière journée de championnat, et sur un but la 95e minute au bout des arrêts de jeu, ce modeste club promu en Primera Division bolivienne cette saison a remporté le titre de clôture, avec un petit point d'avance sur Always Ready, champion en 2020, et deux sur The Strongest, l'un des clubs les plus titrés du pays.

Un scénario absolument fou pour le club de Sucre, champion pour la première fois de son histoire. Une inspiration pour l'Union Saint-Gilloise ?