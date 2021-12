André Onana confirme son départ de l'Ajax

La gardien camerounais devrait probablement rejoindre l'Inter Milan.

Revenu le 4 novembre d'une suspension de neuf mois, André Onana, dont le contrat se termine en juin prochain, a confirmé aujourd'hui dans un entretien accordé à Marca qu'il allait quitter l'Ajax Amsterdam.

"Il y a beaucoup de discussions. J'ai été lié à Barcelone, l'Inter, Arsenal, Lyon, Nice, Monaco... alors que j'étais chez moi en suspension. Je ne sais pas. Il est vrai que nous n'avons pas trouvé d'accord avec l'Ajax et je suis reconnaissant au club pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Aujourd'hui, après presque sept ans, je pense qu'il est temps de faire un pas en avant, de partir et de faire de la place aux autres. L'Ajax donne toujours des opportunités aux jeunes joueurs et il y a beaucoup de gardiens de but dans l'académie des jeunes qui attendent cette chance. Je dois partir. Où, je ne sais pas, mais j'ai besoin de quelque chose de nouveau pour me mesurer aux meilleurs gardiens de but."