Benjamin Boulenger : "Il ne faut pas paniquer car nous savions que cette saison serait loin d'être facile"

Le RFC Seraing s'est incliné mardi soir au Cercle de Bruges (2-0) lors de la dix-neuvième journée de Jupiler Pro League. Le promu sérésien devra montrer un autre visage ce vendredi lors de la réception de Courtrai.

Après un joli 7 sur 9, le RFC Seraing est dans le dur en championnat avec trois défaites de rang. Mardi dernier, le promu sérésien s'est incliné chez un concurrent direct dans la course au maintien. "Nous sommes déçus de ne pas avoir été à la hauteur de ce match important. Le Cercle a mis beaucoup d'intensité et d'impact physique. Ils ont exercé un pressing de tous les instants en première période et nous avons eu du mal à nous en sortir. Ils ont alors ouvert le score et cela les a mis en confiance", confie Benjamin Boulenger en conférence de presse.

"C'est peut-être du Cercle de Bruges qu'il faut s'inspirer pour nos prochaines rencontres"

"Après la pause, nous avons eu quelques occasions, mais nous ne sommes pas arrivés à revenir dans la partie. Le Cercle était au plus mal il y a quelques semaines, et là, les Brugeois enchaînent. C'est peut-être d'eux qu'il faut s'inspirer pour nos prochaines rencontres, à savoir leur envie et leur intensité physique", a souligné le défenseur central des Métallos.

Ce vendredi soir, le promu sérésien (16ème avec 19 points) affronte Courtrai (8ème avec 28 points), une autre équipe en forme. "Après notre faillite collective en Venise du Nord, nous devrons réagir contre Courtrai et faire au mieux pour les contrer. Toutefois, il ne faut pas paniquer car nous savions que cette saison serait loin d'être facile. Nous savions que nous allions jouer pour le maintien et nous sommes toujours dans les clous", a conclu Boulenger.