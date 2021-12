Deux objectifs pour les Diables en Ligue des Nations

Roberto Martinez et ses Diables Rouges veulent avancer en Ligue des Nations, mais ils veulent aussi profiter de ces six matchs contre de solides adversaires pour préparer le Mondial.

On le sait depuis jeudi soir, la Belgique affrontera les Pays-Bas, le pays de Galles et la Pologne dans le groupe A4 de la Ligue des Nations 2022-2023. Six rencontres qui se dérouleront en juin et en septembre 2022, soit quelques mois avant le Mondial 2022.

Le Final Four et le Mondial dans le viseur

Ce seront donc de bons matchs de préparation pour le rendez-vous qatari. "La meilleure préparation pour le Mondial sera d'essayer de gagner ces matchs. C'est un contexte idéal, d'avoir des rencontres officielles, pour préparer un grand tournoi", estime Roberto Martinez.

Mais le sélectionneur n'abordera pas cette Ligue des Nations comme un simple galop d'essai. Il insiste: "Notre objectif sera double. Nous voulons préparer le Mondial de la meilleure des manières, mais nous voulons aussi gagner le groupe pour disputer le Final Four." Le message est passé, rendez-vous au mois de juin...