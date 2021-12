Incidents à Charléty: la FFF s'exprime !

Les nouveaux incidents de ce vendredi en Coupe de France viennent une nouvelle fois faire réagir la FFF.

Après des premières sorties médiatiques pour commenter les incidents survenus lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et Lyon, définitivement arrêté, vendredi, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët s'est exprimé via un communiqué officiel publié par l'instance tricolore.

"Les incidents lors du match Paris FC - Olympique Lyonnais, vendredi soir, au stade Charléty, sont intolérables. La bonne décision était d’arrêter cette rencontre le plus rapidement possible. L’arbitre du match a parfaitement réagi dans un contexte difficile. Le football, la Coupe de France sont le contraire de ces faits de violence. Ces quelques groupes de pseudo-supporters, à l’origine de ces incidents et de ces violences, n’ont rien à faire dans un stade. Je souhaite que les enquêtes et procédures mises en place, qu’elles soient disciplinaires, administratives et judiciaires, fassent toute la lumière sur ces incidents, identifient clairement les responsabilités et ces fauteurs de trouble qui doivent être chassés des enceintes sportives par des interdictions de stade systématiques. Les nouvelles mesures annoncées jeudi par les ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Sports en coopération avec les instances du football vont dans le bon sens. Maintenant, il faut les mettre en œuvre ensemble, en responsabilités", peut-on lire.