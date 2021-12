Nationale 1 : l'Olympic et La Louvière Centre défaits

Les clubs francophones en difficulté ce samedi pour la dernière rencontre de l'année.

L'Olympic Charleroi et La Louvière Centre ont loupé leur dernière rencontre de l'année ce samedi en Nationale. Les Dogues, qui recevaient Rupel Boom, se sont inclinés sur le score de 0-2 et manquent l'occasion d'intégrer la 3e place en compagnie du RFC Liège. L'Olympic est 4e et compte 24 points.

De son côté, La Louvière Centre a loupé le match de la peur contre Mandel, actuel lanterne rouge en Nationale 1. Le club louviérois s'est incliné 0-2 et voit Mandel revenir à un petit point de lui. La bande à David Bourlard est avant-dernier avec neuf unités.