Eupen annule son stage hivernal à Doha !

Le club germanophone a décidé de rester en Belgique et de ne pas prendre le moindre risque pour la suite de la compétition.

Eupen vient d'annuler son stage hivernal à Doha prévu pour début janvier. Pourquoi cette décision ? La pandémie de Covid-19 continue à sévir et le durcissement des conditions de voyage représentent un risque trop élevé pour l'organisation du voyage et du stage, et cela juste avant quatre matchs importants pour Eupen dans la deuxième quinzaine du mois de janvier.

Initialement, l'équipe et le staff devaient effectuer un camp d'entraînement à l'Aspire Academy de Doha du 3 au 10 janvier pour préparer la suite de la compétition. Désormais, l'équipe s'entraînera à Eupen en vue des matchs qui reprendront à la mi-janvier.

Les Pandas joueront à domicile le dimanche 16 janvier à 16h00 contre le Cercle de Bruges. Le samedi 22 janvier, Eupen se déplacera au KV Courtrai avant de disputer deux derbys, le mercredi 26 janvier au Kehrweg contre le Standard et le samedi 29 janvier en déplacement au RFC Seraing.