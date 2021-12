Nombre record de cas positifs au Covid-19 en Premier League

Alors que les clubs de Premier League ont décidé de maintenir le Boxing Day cet hiver, le championnat anglais a publié des chiffres records concernant le taux d'infection au Covid-19 dans ses rangs.

La Premier League a en effet annoncé ce lundi avoir battu par deux fois le nombre de cas positifs détectés au sein des 20 clubs de l'élite depuis le début de la pandémie, en mars 2020. Selon les chiffres communiqués par le championnat anglais, 42 cas ont été recensés entre le 6 et le 13 décembre, contre 90 entre le 13 et le 20 décembre (sur 12 345 tests effectués par les joueurs et le personnel des clubs).

Un total qui a donc plus que doublé en l'espace d'une semaine, reflétant parfaitement l'explosion des cas positifs dans le football anglais (de nombreux matchs ont déjà été reportés), mais surtout plus globalement au Royaume-Uni et dans le monde entier, notamment en raison du variant Omicron. Alors que 16% des joueurs composant la Premier League n'ont pas encore un schéma de vaccination complet, ceux-ci pourraient être contraints de voyager séparément lors des déplacements. Ils pourraient aussi devoir subir un contrôle supplémentaire pour pénétrer dans les stades ou encore manger leurs repas isolés, loin de leurs coéquipiers déjà vaccinés.