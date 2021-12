Willian revient sur sa période chez les Gunners: "Peut-être que si je ne venais pas de Chelsea..."

Le Brésilien n'aura pas marqué les esprits du côté d'Arsenal.

Recruté libre en provenance de Chelsea à l’été 2020, l’ailier Willian (33 ans) n’aura passé qu’une saison à Arsenal avant de résilier son contrat au terme d’un passage aussi bref que raté (1 but et 7 passes décisives en 37 matchs). Retourné dans son club formateur de Corinthians, le Brésilien a profité d’une interview accordée à la chaîne Youtube de Rio Ferdinand pour se lâcher sur sa saison passée à l’Emirates Stadium.

"J'ai reçu beaucoup de messages de la part des supporters sur les réseaux sociaux, parce que je venais de Chelsea. Je pense que si j'étais arrivé en provenance d'un autre club, peut-être que les fans auraient été plus sympas avec moi, a d’entrée regretté l’Auriverde. Après trois mois, j'ai dit à mon agent : 'S'il te plaît, je veux partir'. Je ne veux pas dire du mal du club parce que c'est un grand club, il a une grande histoire dans le football, de grands joueurs y ont joué avant, c'est un grand club, mais ça n'a pas marché. J’ai renoncé à une grosse somme d’argent. Mais parfois l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Je pense qu'il faut être heureux, prendre du plaisir tous les jours en se levant le matin pour aller s'entraîner. Ce n'était pas le cas pour moi. Je me suis dit, avec ma famille, ‘je ne peux pas rester ici, je ne suis pas heureux ici’."

L’aventure européenne de l’ancien joueur du Shakhtar Donetsk aurait mérité de se terminer sur une meilleure note…