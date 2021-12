Alexis Saelemaekers : "C'était important de montrer que nous sommes toujours en course pour le titre"

Les Rossoneri ont réalisé une excellente opération hier soir.

Hier, l'AC Milan s'est imposé à Empoli (2-4), une victoire qui permet aux Rossoneri de dépasser Naples au classement et revenir à quatre points de l'Inter : "Je suis très content pour l'équipe, c'était très important pour nous", confiait Alexis Saelemaekers après la rencontre, au micro de Milan TV.

"Comme le coach l'a expliqué, nous avons reçu beaucoup de critiques et aujourd'hui, c'était important de montrer que nous sommes toujours la solide équipe que nous étions, et que nous sommes toujours en course pour le titre", poursuit le Belge qui a joué toute la rencontre.

"Dans mon rôle, c'est important d'être en confiance pour aller en un contre un, et j'essaie de le faire autant que je peux pour aider l'équipe. C'est important pour moi, et je travaille dur pour m'améliorer", poursuit l'ancien Anderlechtois avant d'adresser une message aux tifosi : "Les supporters sont incroyables, ils sont toujours derrière nous même à l'extérieur, c'était comme si on jouait à domicile. Je tiens à les en remercier."

Milan reprendra le chemin de la Serie A le 6 janvier, avec une rencontre face à la Roma.