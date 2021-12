Herrera prend la défense de Neymar: "Peu importe ce que des millions de personnes disent"

L'ancien joueur de Manchester United apprécie le Brésilien.

Régulièrement, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar fait l'objet de critiques, notamment par rapport à son comportement. Coéquipier du Brésilien au sein du club de la capitale, le milieu de terrain parisien Ander Herrera (32 ans, 14 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a tenu à le défendre dans les colonnes du quotidien catalan Mundo Deportivo ce vendredi.

"Je me fiche de ce qu'on dit de Ney. Je le connais bien, c'est mon ami et il a un grand cœur. Sans parler de son statut de footballeur, qui est exceptionnel. Ce que disent des millions de personnes qui ne le connaissent pas n'a rien à voir avec mon expérience. Mes amis et ma famille qui m'ont rendu visite et ont passé du temps avec lui peuvent aussi le dire", a assuré l'Espagnol.