Incidents de Charléty : Le Paris FC et l'Olympique Lyonnais éliminés de la Coupe de France !

Le verdict de la commission de la discipline de la Fédération Française de Football vient de tomber en ce qui concerne les incidents survenus lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais.

Stoppé suite à des incidents survenus dans les tribunes, le match des 32e de finale de la Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais était en suspens. La commission de la discipline de la Fédération Française de Football a retenu la responsabilité des deux formations et a délivré des sanctions à l'Olympique Lyonnais et au Paris FC. Le match a été perdu par pénalité par les deux formations. Étant donné que le vainqueur était oppos à l'OGC Nice, les Aiglons passent directement en huitième de finale sans jouer.

Voici le communiqué :

Réunie ce jour pour traiter les incidents survenus lors de Paris FC-Olympique Lyonnais, comptant pour les 32èmes de finale de Coupe de France, la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football retient la responsabilité disciplinaire des deux clubs. La Commission décide de prononcer, en application de l’article 4.1.1 du règlement disciplinaire de la FFF, les sanctions suivantes à l’encontre :

Du Paris FC :

La perte par pénalité de la rencontre de Coupe de France l’ayant opposé à l’Olympique Lyonnais le 17 décembre 2021, dans le cadre des 32èmes de finale.

5 matchs fermes de suspension de terrain portant sur le stade Charléty applicable aux 5 prochains matchs officiels de son équipe première.

10 000 euros d’amende.

De l’Olympique Lyonnais :