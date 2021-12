Anderlecht entamera 2022 dans la peau d'un grand, à nouveau

La trêve est là, l'heure des premiers bilans avant le rush final vers les Playoffs. Un rush qu'Anderlecht entamera dans une position de candidat très crédible au top 4. Le projet de Vincent Kompany prend forme ...

Vincent Kompany est passé de la crise à la gloire

Et dire que fin novembre, on parlait pour la énième fois de "match de la dernière chance" après le nuil face à Courtrai, et alors que le RSC Anderlecht devait se rendre à Charleroi. Vincent Kompany semblait sous pression. Mais le coach des Mauves n'a jamais douté, jamais perdu l'adhésion de son noyau. Les critiques semblent glisser sur lui, mais il faut le reconnaître : à partir du déplacement à Charleroi, on a vu un autre Anderlecht.

© photonews

Jusque là un peu trop lent dans la construction, le RSCA a paru jouer un cran plus haut, avec un Kristoffer Olsson enfin à niveau, un Refaelov ressuscité et un Wesley Hoedt qui semble piqué au vif par les doutes qui entouraient son coach. Si la saison s'était arrêtée fin novembre, Anderlecht mériterait un poussif 5/10, au mieux. Un mois plus tard, les prestations référence se sont enchaînées, avec en points d'orgue un partage qui méritait mieux à Bruges et plusieurs résultats fleuves, à Seraing et au Beerschot tout récemment. Il faudra garder ce cap...

Objectif top 4 et Coupe

La déception de l'élimination en préliminaires de la Conference League laisse un objectif clair à Anderlecht : aller chercher l'Europe pour la saison prochaine. C'était un espoir pour la saison passée, c'est cette fois une nécessité (non pas financière mais en termes de statut). Le top 2 assure les poules européennes, et une fois en PO1, tout sera a priori possible. Y compris rêver ...

© photonews

La Coupe, quant à elle, allie rêve et objectif réalisable : l'objectif réalisable parce qu'elle offre un accès direct aux poules (peu importe qu'il s'agisse de la Conference League, qui séduit tout de même son monde cette saison), et le rêve parce qu'elle amènerait un trophée au club. Pas le plus prestigieux, mais qu'on demande par exemple aux supporters du Standard si les Coupes gagnées ces dernières années n'ont pas mis un peu de baume au coeur après plus de 10 ans sans titre national !

Un projet clarifié et permis par une injection de capital

Les excellentes nouvelles s'enchaînaient ces dernières semaines pour les supporters : Marc Coucke et les investisseurs du RSCA ont confirmé une injection de capital, qui devrait assainir un club dont les pertes sur la saison 2020-2021 ont encore été lourdes. Anderlecht n'est pas encore redevenu un colosse, mais il n'est au moins plus un colosse aux pieds d'argile et le pire est derrière le club.

© photonews

Peter Verbeke a ponctué l'année 2021 par la présentation de son projet à la presse écrite conviée cette semaine. Il y a rappelé que le RSCA ne ferait pas de folies et que les erreurs des années précédentes (les Sanneh, Vlap, Trebel, ...) ne se répéteraient pas. Fort de succès récents dans le recrutement dont celui de Sergio Gomez, il veut maintenir ce cap. Le mercato estival 2021 était le premier dont on peut dire qu'il ne comportait aucun échec : même pour Verbeke, que les supporters affublent volontiers d'une aura de mage, c'est rare, car le directeur sportif et CEO d'Anderlecht comptait l'un ou l'autre échec à son actif (Bundu, par exemple). En termes de gestion de noyau et de budget, cependant, il fait des merveilles depuis le début.