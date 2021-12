Dennis (ex-Bruges) pourrait louper la CAN... à cause d'un mail tardif

Watford a évoqué un retard d'envoi de mail de la part de la sélection nigériane.

C'est une situation assez rocambolesque qui se déroule actuellement pour Emmanuel Dennis (ex-Bruges). L'ailier, qui carbure avec Watford (8 buts et 5 assists en 16 matches), était censé rejoindre la sélection nigériane pour participer à la CAN sauf que le club de Premier League ne l'entend pas de cette oreille.

En effet, comme l'explique The Athletic, le Nigéria aurait prévenu de manière trop tardive le club anglais que son joueur allait participer à la CAN : "Le mail n'est pas arrivé à temps. L'équipe nationale a un certain délai pour nous avertir et elle ne l'a pas respecté", a déclaré le coach des Hornets Claudio Ranieri.

Face à la situation, Dennis semble faire profil bas : même s'il veut participer à la CAN, le joueur veut éviter de rentrer en conflit avec le club dans lequel il est arrivé cet été.