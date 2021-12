Officiel : Paulo Sousa quitte son poste de sélectionneur de la Pologne et rejoint Flamengo

Le conflit entre Paulo Sousa et la Fédération polonaise de football a pris fin ce mercredi. Le Portugais a quitté son poste de sélectionneur en Pologne pour devenir l'entraîneur du club brésilien de Flamengo. Il a signé un contrat jusqu'en 2024 en Amérique du Sud.

L'affaire Sousa avait fait la une des journaux puisque le président de la Fédération polonaise avait refusé le départ de son sélectionneur.

Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw