🎥 Romelu Lukaku fait son mea culpa (vidéo)

Apr√®s ses d√©clarations sulfureuses dans la presse italienne ayant entra√ģn√© sa mise √† l'√©cart du groupe √† Chelsea, le Diable Rouge a eu une r√©union tr√®s positive avec son entra√ģneur, Thomas Tuchel lundi au centre d'entra√ģnement des Blues √† Cobham.

Romelu Lukaku a réintégré le groupe de Chelsea avant la demi-finale aller de League Cup contre Tottenham mercredi (20h45). Big Rom a présenté ses excuses en interne , mais les Blues ont tenu à ce qu'il le fasse également publiquement. C'est désormais chose faite, via une interview publiée sur le site officielle du club.

"Pour les supporters, je suis désolé pour les troubles que j'ai causés. Vous connaissez la connexion que j'ai avec ce club depuis mon adolescence, donc vous savez que je comprends parfaitement que vous soyez énervés. Maintenant, c'est à moi de regagner votre confiance et je ferai mon possible pour prouver mon engagement tous les jours à l'entraînement et en match, pour m'assurer que nous remportions nos matchs. Je présente également mes excuses auprès de l'entraîneur, mais aussi à mes coéquipiers et à la direction. Je pense que ce n'était pas le meilleur moment (pour ses déclarations dans la presse italienne, ndlr). Je veux aller de l'avant et m'assurer qu'on remporte nos matchs, mais aussi que je performe pour l'équipe de la meilleure des manières", a expliqué le buteur des Blues qui veut laisser cet épisode très loin derrière lui.