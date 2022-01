🎥 Serie A: le premier choc de la soirée pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers

Le Diable Rouge et les Rossoneri se rapprochent provisoirement de l'Inter en tête du championnat italien.

Avant le duel entre la Juventus et le Napoli, un autre choc était au programme du début de soirée en Italie. L'AC Milan, dauphin de l'Inter, se déplaçait sur la pelouse de l'AS Roma qui pouvait grimper à la cinquième place en cas de succès.

Mais il n'en sera rien! Les Romains ont en effet mordu la poussière, après avoir notamment subi le premier quart d'heure de feu des Milanais. Olivier Giroud a ouvert le score sur penalty et Junior Messias a doublé la mise dans la foulée.

Changements gagnants

Grâce à Tammy Abraham, la Roma a repris espoir juste avant la pause, mais l'exclusion de Rick Karsdorp a plombé les illusions romaines et les montées au jeu de Zlatan Ibrahimovic et Rafael Leao ont permis à Milan d'enfoncer le clou.

Le Suédois a lancé le Portugais vers le but du break d'une intelligente remise de la poitrine et Ibrahimovic aurait même pu encore alourdir la marque dans les arrêts de jeu, mais il a manqué le penalty provoqué par Leao. Sans conséquence pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers, titulaire et remplacé à l'heure de jeu, qui profite de sa victoire (3-1) pour revenir à un point de l'Inter, dont le match à Bologne a dû être reporté.