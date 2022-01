CAN 2022: Les favoris de la compétition à la loupe

Ce dimanche, la CAN débute au Cameroun. Sans parler du Covid qui perturbe la préparation des équipes, quelles sont les équipes favorites du tournoi et prendra la succession de l'Algérie?

L’Algérie remet sa couronne en jeu lors de cette nouvelle édition de la CAN et compte bien ne pas laisser son trône être occupé par une autre équipe africaine. En grande forme, les Fennecs sont ainsi invaincus depuis le 19 octobre 2019 et une défaite face au Maroc (3-0) dans le cadre du CHAN, le Championnat d’Afrique des Nations, compétition organisée en alternance avec la CAN, mais à laquelle ne peuvent participer que les joueurs professionnels évoluant dans un club de leur pays.

L’effectif de Djamel Belmadi fait rêver sur le papier, avec en fer de lance le joueur de Manchester City Riyad Mahrez, mais également le défenseur de l’OGC Nice Youcef Atal ou l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Islam Slimani, meilleur buteur de l’histoire de la sélection algérienne. Cette dernière semble donc faire partie des favoris de cette rencontre et tentera d’aller chercher un 3e titre de championne d’Afrique.

Le véritable favori de cette compétition semble être le Sénégal : encore jamais titrée, la sélection entraînée par Aliou Cissé apparaît comme l’équipe la plus solide et dispose d’une « génération dorée », selon son entraîneur. L’effectif sénégalais comprend en effet de nombreux joueurs évoluant à haut niveau : aux côtés de l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, on trouve également le gardien de Chelsea Edouard Mendy, élu meilleur gardien de la saison dernière par l’UEFA, mais encore le milieu de terrain Idrissa Gueye et le défenseur Abdou Diallo, évoluant tous les deux au PSG.

© photonews

Les Lions de la Teranga affichent donc clairement leurs ambitions pour cette compétition et voudront aller chercher le premier titre de leur histoire lors de cette édition 2021 grâce à une équipe très équilibrée et mêlant joueurs expérimentés, débutants et joueurs binationaux, comme Bouna Sarr ou Abdou Diallo.

Emmenée par l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah, l’Égypte fait, à l’instar de la sélection sénégalaise, figure des favoris pour cette compétition. Qualifiée sans problème pour cette édition, l’équipe entraînée par Carlos Queiroz est la plus titrée de l’histoire avec déjà 7 sacres en CAN et voudra retrouver sa couronne après la déception de l’édition 2019, organisée en Égypte et s’étant terminée sur une élimination décevante en 8es de finale face à l’Afrique du Sud.

Les Pharaons compteront sur un groupe complet et talentueux, mené, donc, par Mohamed Salah, extrêmement performant en sélection puisqu’il est impliqué sur 65 buts en 75 matchs disputés avec l’Egypte. Outre l’attaquant de Liverpool, Carlos Queiroz pourra compter sur l’avant-centre d’Aston Villa Trezeguet ou le milieu de terrain d’Arsenal Mohamed Elneny.

Habituée des places d’honneurs à la CAN, la Côte d’Ivoire devrait, encore une fois, avoir son mot à dire dans la lutte pour le titre. Les Éléphants, vainqueurs à 2 reprises de la compétition et titrés pour la dernière fois en 2015, disposent d’un très bon groupe, avec notamment l’attaquant de l’Ajax d’Amsterdam Sébastien Haller, auteur de 10 buts en phase de groupe de la Ligue des Champions.

© photonews

Ce dernier est toutefois loin d’être le seul joueur à surveiller : l’entraîneur ivoirien Patrick Beaumelle dispose en effet d’une équipe expérimentée avec une moyenne d’âge de 27 ans, qui regroupe entre autres le défenseur de Manchester United Erick Bailly, l’attaquant de Burnley Maxwell Cornet ou encore le latéral de Villarreal Serge Aurier. Le Côte d’Ivoire pourrait donc bien créer la surprise lors de cette édition de la CAN.

Le Maroc vient compléter ce tour d’horizon des équipes en vue de cette édition 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations. Si la sélection marocaine semble être légèrement en dessous des favoris, comme le Sénégal ou l’Algérie, les Lions de l’Atlas pourrait bien être l’équipe surprise grâce à un effectif comprenant de nombreux joueurs bien connus des grands championnats européens, comme l’arrière droit du PSG Achraf Hakimi, impressionnant en ce début de saison, ou l’attaquant de Séville Youssef En-Neysri.

© photonews

Depuis l’arrivée en 2019 de Vahid Halihodzic en 2019 pour succéder à Hervé Renard, limogé, la sélection marocaine se montre extrêmement performante et n’a ainsi concédé aucune défaite lors de ses 22 dernières rencontres. Elle pourrait ainsi aller chercher le 2e titre de son histoire lors de cette édition de la CAN, mais il faudra pour cela réaliser des performances d’excellente qualité pour faire tomber les autres favoris.