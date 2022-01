Bernd Storck ferme la porte à tout départ lors de ce mercato : "Personne ne part cet hiver"

Genk aura fort à faire pour redresser la barre en deuxième partie de saison.

Bernd Storck a du pain sur la planche pour remettre le Racing sur de bons rails.

Le club n'est finalement pas parti en stage hivernal et se prépare sur ses terres pour la deuxième partie de championnat : "Avec l'augmentation du nombre d'infections, nous ne voulions pas prendre le risque de devoir mettre les joueurs en quarantaine", a confié Bernd Storck à Het Laatste Nieuws.

"Nos installations sont très bonnes et nous avons pu nous entraîner deux fois par jour. Il ne manquait que le soleil et un match amical. Les sept joueurs qui sont en quarantaine seront normalement de retour dans le groupe mardi pour préparer le match contre le Beerschot", poursuit l'entraîneur de Genk.

Rommens, Beerten et Diawara entre autres jeunes ont eu l'occasion de se montrer avec le noyau A suite aux absences, sans pour autant convaincre le coach : "J'entends beaucoup parler de 'grands talents', mais il faut qu'ils me le montrent sur le terrain. Et ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont donné le sentiment qu'il était normal pour eux qu'ils soient autorisés à s'entraîner avec la première équipe. Je leur ai dit que je n'étais pas satisfait."

Storck a également accueilli son premier renfort en tant qu'entraîneur du Racing Genk. L'Ivoirien Aziz Ouattara, 21 ans, arrive en provenance du club suédois d'Hammarby et a signé un contrat jusqu'en 2026 : "C'est un milieu de terrain défensif fort et intelligent, un profil qui nous manquait réellement dans notre noyau. Nous avons beaucoup de défenseurs centraux solides, mais nous n'avions pas de véritable 6."

Enfin, l'Allemand a été clair sur le mercato sortant : "Cet hiver, aucun joueur ne partira. J'ai parlé à plusieurs, qui pourraient penser à un transfert et ils savent qu'ils doivent d'abord être à nouveau au top ici avant de pouvoir penser à une nouvelle étape dans leur carrière."