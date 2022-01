📷 La forme inquiétante d'Arda Turan après plusieurs mois loin des terrains

Arda Turan, ancienne pépite du football turc, se dirige lentement vers la fin de sa carrière. Rentré au Galatasaray en 2020, il est revenu d'une lourde blessure ce week-end, et sa forme a interpellé.

Véritable légende du football turc et du Galatasaray (235 matchs, 49 buts et 77 assists pour le club stambouliote ; 100 caps, 16 buts pour la Turquie), Arda Turan (34 ans) a souffert d'une lourde blessure cette saison qui l'a tenu à l'écart des terrains depuis août dernier. Le médian offensif passé par l'Atlético Madrid et le FC Barcelone a fait son retour ce week-end face à Giresunspor, reprenant le brassard de capitaine à son entrée au jeu.

Et Turan a paru quelque peu ... hors-forme, ce qui a interpellé les observateurs. En fin de contrat au terme de la saison en cours, il va devoir s'affûter pour retrouver son meilleur niveau !