Andriy Shevchenko déjà en danger au Genoa

Les débuts de l'entraîneur ukrainien à la tête du Genoa s'avèrent catastrophiques.

Que diable allait-il faire dans cette galère ? À cette question, seul Andriy Shevchenko lui-même peut répondre. La mission de sauvetage de l'ancien sélectionneur de l'Ukraine à la tête du Genoa se mue en scénario catastrophe : après la défaite de ce week-end face à La Spezia, qui lutte aussi pour son maintien, le Genoa de Zinho Vanheusden est avant-dernier de Serie A, 5 points derrière Venise, premier non-relégable.

Depuis l'arrivée de Shevchenko, le Genoa a continué sur la même lancée que sous son prédécesseur Davide Ballardini, et l'Ukrainien n'a pas remporté une seule victoire en 10 rencontres. Sa première expérience en tant qu'entraîneur de club, après avoir obtenu de superbes résultats à la tête de l'équipe nationale ukrainienne, pourrait selon Gianluca Di Marzio prendre fin. Le club génois, cependant, est conscient que les problèmes sont plus profonds et étudiera la situation dans les jours à venir ...