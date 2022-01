Les arbitres pour la prochaine journée de Pro League sont connus

La Pro League vient d'officialiser les arbitres désignés pour les matchs de la prochaine journée, où se déroulera un certain Anderlecht-Standard. Pour ce "Clasico", c'est Bram Van Driessche qui a été désigné.

Découvrez les arbitres désignés pour les autres matchs de ce week-end ci-dessous.

