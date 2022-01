Soulier d'Or : Charles De Ketelaere et Noa Lang grands favoris

Les trophées d'Espoir, Gardien, Entraîneur, Meilleur Belge l'étranger et plus beau but de l'Année seront également remis mercredi soir.

Le 68e Soulier d'Or, le trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique de l'année civile écoulée, sera remis ce mercredi soir à Anvers Expo. Durant quatre années de suite (José Izquierdo 2016, Ruud Vormer 2017, Hans Vanaken 2018 et 2019), le trophée avait été remporté par un joueur du Club de Bruges. L'an passé, c'est un ex-Brugeois Lior Refaelov (Antwerp) qui avait mis fin au règne des Blauw en Zwart.

Et pourtant, le Soulier d'Or devrait revenir en terre brugeoise puisque Charles De Ketelaere et Noa Lang sont les deux principaux favoris à la succession de Refaelov. CDK fut un grand artisan du titre brugeois la saison dernière malgré ses trois buts et six assists en 38 rencontres. Cette saison, le néo-Diable Rouge a confirmé avec neuf buts et six assists en 21 matchs de championnat. Concernant Lang, le Néerlandais avait marqué 16 buts et délivré neuf assists en 29 matchs lors du dernier exercice. Cette saison, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a planté six buts et donné dix assists en 20 rencontres de championnat.

© photonews

Malgré un cap franchi chez les Diables Rouges et de bonnes prestations en championnat et en Ligue des champions, Hans Vanaken ne devrait pas remporter un troisième trophée et sera sans doute victime des points happés par le duo Lang-De Ketelaere. Parmi les joueurs qui pourraient aussi jouer les trouble-fêtes, on retrouve Paul Onuachu. La saison dernière, l'attaquant de Genk avait terminé meilleur buteur de JPL avec 33 buts. Cette saison, il a déjà inscrit 12 buts en 18 rencontres.

On retrouve aussi deux attaquants de l'Union Saint-Gilloise. Deniz Undav et Dante Vanzeir ont permis au club bruxellois d'être champion de D1B la saison dernière et d'être en tête de D1A à la mi-saison. L'Allemand est actuellement le meilleur buteur du championnat avec 16 buts, mais aussi le meilleur passeur avec 11 assists. Vanzeir a quant à lui planté 11 buts, mais a aussi fêté sa première sélection chez les Diables Rouges en novembre dernier. Toutefois, les deux Unionistes n’ont eu que six mois pour se montrer et devraient se partager des points.