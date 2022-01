Officiel: Wood est un joueur de Newcastle

Comme attendu, Newcastle se renforce sur ce mercato d'hiver avec l'arrivée de l'attaquant Chris Wood (30 ans, 17 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) en provenance de Burnley. Ce jeudi, les Magpies ont officialisé le recrutement du Néo-Zélandais, acheté pour 30 millions d'euros et signé jusqu'en juin 2024.

All Black and White. 🇳🇿



Welcome, @officialcwood! ⚫️⚪️