CAN : le Ghana rattrapé dans les dernières minutes par le Gabon

Les Ghanéens sont dans l'obligation de s'imposer lors de la dernière journée pour encore espérer une qualification pour les 8es de finale de la CAN.

Le Ghana n'y arrive pas en ce début de CAN. Défaits 1-0 par le Maroc lors de la première journée, les Ghanéens n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face au Gabon ce vendredi.

Pourtant, les Black Stars ont ouvert le score à la 18e via André Ayew et ont mené durant presque toute l'intégralité de la rencontre. Mais à la 88e, Jim Allevinah a permis au Gabon de recoller au score.

On notera que le Genkois Joseph Paintsil est monté à la 65e pour le Ghana. Au classement, les Ghanéens occupent la 3e place du groupe C avec un petit point alors que le Gabon compte quatre points et conserve sa 2e place synonyme de qualification pour les 8es.