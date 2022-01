🎥 Le Real remporte la Supercoupe d'Espagne, Thibaut Courtois sauve un pénalty

Le Real s'est imposé grâce à des buts de Luka Modric (38e) et Karim Benzema (52e, sur pénalty). En fin de match, l'Athletic Bilbao ont bien cru qu'ils pouvaient entamer une remontada après qu'Eder Militao se fasse exclure et offre un pénalty aux Basques (87e). Malheureusement pour eux, Raul Garcia a buté sur notre "pieuvre" nationale, Thibaut Courtois. Soirée contrastée pour nos Diables, puisqu'Eden Hazard n'a une nouvelle fois pas bougé du banc...

COURTOIS WITH AN INCREDIBLE PENALTY SAVE IN THE 88TH MINUTE! pic.twitter.com/9vFDghbNYa