🎥 Nouvelle reconversion pour Éric Cantona

Un nouveau projet qui reste centré sur le football.

Éric Cantona a décidé de lancer sa propre agence de voyages. Le Looking FC (qui rappelle évidemment le film Looking for Eric dans lequel il joue son propre rôle) propose des excursions qui comprennent des nuits d'hôtel couplées à un billet, bien placé, pour de prestigieux matchs de football partout dans le monde. Plusieurs affiches de la Ligue des champions, le prochain PSG-OM et des derbys comme le Superclásico entre Boca Juniors et River Plate sont au programme pour le moment.