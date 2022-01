Pro League : Pierre François quitte son poste, Grosjean remplace Venanzi

Le Conseil d'Administration de la Pro League a donné ses premiers verdicts : Pierre François, directeur général en fin de mandat, a annoncé sa démission avec effet immédiat. Au niveau des membres, Bruno Venanzi et Michel Louwagie se sont retirés à titre temporaire.

Pierre François, en fin de mandat, devait rester en poste en tant que directeur général de la Pro League, mais a préféré quitter son poste à effet immédiat suite au mandat spécial accordé à Wouter Vandenhaute (Anderlecht), assisté de Vincent Mannaert (Bruges). Vandenhaute, soutenu par Mannaert, "prendra le lead dans les relations externes et la communication de la ligue", annonce le communiqué de la Pro League.

"J’accepte d’occuper ce rôle et je suis heureux de pouvoir compter sur Vincent Mannaert dans ce processus complexe", a déclaré Wouter Vandenhaute. "Il est primordial d’unir nos forces et de serrer les rangs. Je ressens la volonté absolue de nombre de mes collègues de poursuivre sans relâche sur la voie d'une gestion plus transparente et plus saine".

François, de son côté, s'est expliqué : "J'ai tout donné durant ces sept années pour le football belge et j'étais prêt à assurer la continuité jusqu'à l'arrivée de mon successeur, mais avec le mandat spécial de Wouter Vandenhaute et Vincent Mannaert, ce n'est plus nécessaire", déclare-t-il. Au sein du CA, deux changements : Michel Louwagie (La Gantoise) et Bruno Venanzi (Standard) quittent temporairement leur poste et seront remplacés par Sven Jaecques (Antwerp) et Alexandre Grosjean (Standard). Leur départ est lié à l'Opération Mains Propres, tous deux étant parmi les 56 personnes convoquées par le parquet.