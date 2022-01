Voici le noyau sérésien pour la réception de l'Union : Deux nouveaux noms présents

Ce mardi soir (20h), Seraing et l'Union Saint-Gilloise reprennent là où la partie s'était arrêtée, à savoir juste avant la deuxième mi-temps alors que le score était 0-2. Pour rappel, les Bruxellois étaient réduits à dix suite à l'expulsion de Bayer (13e).

Pour cette deuxième période contre l'Union Saint-Gilloise, Jean-Louis Garcia peut compter sur les présences de Molla Wagué et Elias Spago sur la feuille de match. Outre ces deux nouveaux noms, le coach des Métallos dispose du même groupe et doit de nouveau se passer des services de Dietsch, Poaty et Bernier.

Voici le groupe sérésien :

Galjé, Mignon ; Faye, Nadrani, Boulenger, Del Fabro, Denuit, D'Onofrio, Spago, Opare, Kilota, Pierrot, Lahssaini, Cachbach, Sambu Mansoni, Maziz, Mikautadze, Silini, Marius, Douane