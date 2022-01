Farouk Miya (ex-Standard) a retrouvé un club

L'international ougandais était libre de tout contrat depuis son départ de Konyaspor l'été dernier.

Libre de tout contrat, Farouk Miya a rejoint le club ukrainien du PFK Lviv durant ce mercato hivernal où il a paraphé un contrat d'un an jusqu'en 2022.

À tout juste 18 ans, le milieu offensif avait quitté son Ouganda pour la Belgique et le Standard de Liège. En bord de Meuse, il ne parviendra pas à s’imposer (7 rencontres et 1 but) et enchaînera les prêts d'abord à Mouscron avant de partir faire un tour du côté de la D1 azerbaïdjanaise au FK Sabail. Il sera ensuite transféré définitivement en Croatie au HNK Gorica, mais un an plus tard, Konyaspor déboursera près de 2 millions d'euros pour s'offrir ses services. Après deux ans en Turquie, le grand espoir ougandais quittera le club d'un commun accord l'été dernier.