Philippe Clément : "Il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe"

Ce dimanche, l'AS Monaco et Philippe Clément rencontrent Montpellier. Un match difficile, préfacé par le coach en conférence de presse.

Dans des propos relayés par le média du club monégasque, Philippe Clément s'est tout d'abord exprimé quant à ses choix tactiques, lui qui a pris l'habitude d'adopter plusieurs schémas différents dans un match. Cela lui avait d'ailleurs souri lors de la victoire 4-0 face à Clermont, sa première à la tête de l'ASM.

"Le choix d’un système de jeu dépend des joueurs que vous avez à disposition et de leurs qualités. J’aime construire une équipe dans laquelle les joueurs peuvent montrer ce qu’ils savent faire, et ne pas leur imposer un schéma qu’ils ne maîtrisent pas. Je veux avoir une équipe qui est capable de changer de façon de jouer au cours d’un match, qui recherche les espaces et qui attaque en nombre."

Ayant sous son aile un groupe très jeune (avec des pépites comme Aurélien Tchouaméni, Sofiane Diop, ou encore le Belge Eliot Matazo), l'ancien T1 du Club de Bruges s'est montré pragmatique. Pour lui, même s'il a déjà vu de belles choses, il reste encore de nombreuses pistes d'amélioration. "Il y a encore beaucoup de choses à améliorer avec cette équipe, il faut rester calme. J’ai vu dès le premier jour qu’il y avait beaucoup d’envie et de volonté de bien faire à l’entraînement. Je vois les choses que l’on demande en match, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je ne pensais pas qu’ils allaient s’adapter aussi vite sincèrement", a-t-expliqué, avant de faire montre de certaines ambitions pour la suite de sa saison à la tête des Monégasques. "Je ne veux pas calculer. Nous voulons gagner tous les matchs que nous abordons. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’être sixièmes actuellement, et devons être ambitieux", a-t-il conclu.