Bizot est important à Brest: "Gagner, c'est ce que j'aime"

L'ancien gardien de Genk a été très important pour Brest ce samedi lors de la victoire de ces derniers contre Lille.

Porté par un excellent Marco Bizot (30 ans, 22 matchs en L1 cette saison) dans les buts, le Stade Brestois a contrarié les plans de Lille (2-0) ce samedi dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, et glané sa première victoire en championnat en 2022. Un scénario parfait aux yeux du gardien brestois.

"C’est ce dont on avait besoin. On devait se battre, tout le monde sur le terrain devait se battre. On l’a fait aujourd’hui. C’était dur, on a parfois perdu des ballons simples, mais en tant qu’équipe, on a lutté ensemble, on a défendu ensemble. Et on se devait de gagner, c’est ce que j’aime. La prestation d’aujourd’hui et l’esprit de l’équipe me satisfont totalement. C’est fantastique de gagner", a assuré le portier néerlandais sur Prime Video.

A coup de performances de qualité, Bizot met tout le monde d’accord dans le Finistère.