Le Belgo-Brésilien Andreas Pereira bientôt définitivement à Flamengo?

Andreas Pereira (26 ans) ne semble plus forcément entrer dans les plans de Manchester United, où il compte 75 rencontres en tout entre des prêts à Grenade et à la Lazio Rome. Cette saison, il s'épanouit à Flamengo, au Brésil, pays d'origine du Belgo-Brésilien international auriverde (1 cap). L'ancien produit du RSC Anderlecht a disputé 24 rencontres pour 5 buts au sein du club de Rio de Janeiro.

D'après les informations de Sky Sports, Flamengo aurait émis une offre afin de conserver Pereira au-delà du prêt, mais Manchester United aurait jusqu'à présent refusé. Les Mengao devraient cependant renouveler leur offre ; la première aurait été d'environ 9,5 millions d'euros alors que la clause libératoire d'Andreas Pereira serait de 20 millions.

