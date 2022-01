Samuel Gigot (ex-La Gantoise) ne restera pas au Spartak et aurait un accord avec un club de Ligue 1

Devenu un pilier du Spartak Moscou, l'ancien défenseur de La Gantoise Samuel Gigot ne va pas rester en Russie.

Il y a quelques jours, l'agent de Samuel Gigot, Mohammed Benchenafi, annonçait via la presse russe que son poulain ne prolongerait pas son contrat au Spartak Moscou. Le défenseur central de 28 ans avait rejoint la RPL en 2018 et s'est depuis imposé comme un titulaire indiscutable et l'un des piliers du Spartak. Et s'il devrait terminer la saison en Russie, Gigot va donc partir gratuitement l'été prochain.

D'après L'Equipe, deux équipes seraient sur le coup : l'OM et l'OL. Avec une (grosse) longueur d'avance pour l'Olympique de Marseille, qui aurait même un accord avec Samuel Gigot depuis décembre dernier. Le natif d'Avignon va donc revenir en France par la grande porte.