Galtier ne pense pas à un doublé personnel: "Nice ne sera pas champion cette saison"

Champion avec Lille la saison dernière, Galtier ne pense pas au titre cette saison avec l'OGC Nice.

Solide 2e de Ligue 1, Nice compte 11 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Pour l'entraîneur du club azuréen, Christophe Galtier, le titre est inenvisageable.

"C’est une erreur. Il y a trop d’écart entre le PSG et nous. On est actuellement 2e. Il y a un match en retard entre Lyon et Marseille, a rappelé le manager niçois en conférence de presse. Mes joueurs méritent d’être à leur place par rapport aux efforts fournis. Mais on a encore beaucoup de choses à améliorer dans notre jeu pour être un concurrent ou un favori à la 2e place. On a encore une marge de progression énorme. Il va y avoir la Coupe de France, encore beaucoup de matchs et des confrontations directes. On verra où on sera positionné. Le groupe a énormément à faire pour être un des favoris pour la 2e place."

Le Gym retrouvera le PSG, lundi, lors des 8es de finale de la Coupe de France.